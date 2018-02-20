قال وزير المياه والبيئة اليمني، الدكتور عزي هبة الله شوريم، إن الدور الإيراني في بلاده يهدد المنطقة العربية بأسرها، موضحًا: «ما يحدث من إيران في اليمن وتآمرها علينا يهدد المنطقة بأكملها، ليس فقط اليمن برًا إنما بحرًا أيضًا في إطار البحر الأحمر».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن منفذين للبحر الأحمر، أحدهما باب المندب، والآخر قناة السويس، لافتًا إلى أن أي محاولة للسيطرة من جانب إيران على باب المندب ستتكبد مصر خسائر تقدر بالمليارات.

وتابع: «الحل في يد الأشقاء العرب، فأي تهديد لليمن هو تهديد للأمة العربية بأكملها»، مشيرًا إلى خطورة

التوسع الإيراني في أكثر من مكان بأريحية غير عادية في مختلف الدول العربية.

وذكر أن وزارة شؤون حقوق الإنسان في اليمن، قدمت العديد من المذكرات والتقارير للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بشأن انتهاكات الحوثيين، الذين يحصلون على دعم إيران، وما تم رصده من قبل أجهزة الدولة يفوق ما كُتب في هذه التقارير.

وأكد أنه تم رصد انتهاكات إنسانية، دوائية، عسكرية، أخلاقية، مجتمعية، لافتًا إلى اكتشاف الدولة اليمنية منذ وقتٍ قريب مخازن سرية تابعة للحوثيين مخبأ بها كميات كبيرة من المواد الغذائية وأدوية الكوليرا، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من المرضى في اليمن في أمس الحاجة لذلك العلاج.