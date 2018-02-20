البدري : الأهلي يعاني من ضغوطات ولم نحسم الدوري

وجه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبيه بعد الفوز على النصر بخماسية نظيفة، مساء اليوم الاثنين، في اللقاء الذى جمع الفريقين في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: «الفريق يعاني من ضغط مباريات شديد مشيرًا، إلى أن الفريق لم يحسم الدوري بعد.. ولكنه يسير بخطى ثابتة للتتويج بالدرع الثالثة على التوالي، والأربعين في تاريخه».

وقال إن النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق، يجيد اللعب في نفس مكان عبد الله السعيد، وإنه استفاد منه لتعويض غياب اللاعب للإصابة.

وأشاد البدري بأداء المغربي وليد أزارو، مؤكدًا أن معدل أهدافه يزيد مع تخلصه من الضغوط.