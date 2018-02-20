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دراسة: نحو نصف الألمان غير راضين عن النظام التعليمي في بلادهم

برلين - د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 فبراير 2018 - 11:11 م | آخر تحديث : الإثنين 19 فبراير 2018 - 11:11 م

أظهرت دراسة حديثة أن نحو نصف المواطنين في ألمانيا غير راضين عن النظام المدرسي والتعليمي في ولاياتهم.

 

وجاء في الدراسة التي تم عرضها اليوم الاثنين بالعاصمة برلين خلال مؤتمر قادة الكتل البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، أن 45%، ممن شملتهم الدراسة غير راضين عن النظام التعليمي في ألمانيا، موضحًا أن 47% أنهم راضين عنه.

 

وأعرب 61% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لأن تحصل الحكومة الاتحادية على قدر أكبر من القدرة على التأثير على النظام التعليمي في جميع الولايات.

 

يشار إلى أنه شارك في المؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية للحزبين المسيحي الديمقراطي والبافاري من الحكومة والولايات وكذلك من البرلمان الأوروبي.


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