يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوبه نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل حد الصقيع على وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وقلة الرؤية بسبب الشبورة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، موضحة أن الرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

وسط الدلتا 13 21

الإسكندرية 12 20

الإسماعيلية 12 22

شرم الشيخ 15 23

أسيوط 10 21

أسوان 13 25