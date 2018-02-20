قوات الأمن البرازيلية تحرر 18 رهينة من قبضة سجناء

أفادت وكالة الأنباء الرسمية البرازيلية «أجنسيا برازيل» اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن البرازيلية تمكنت من تحرير 18 شخصا جرى احتجزهم نزلاء كرهائن في أحد السجون في جنوب شرق البلاد.

وذكرت الوكالة، أن نزلاء أحد السجون، في منطقة بايكسادا فلومينينسي بولاية ريو دي جانيرو، احتجزوا 10 من النزلاء المرافقين لهم و ثمانية حراس كرهائن أثناء محاولتهم الفرار من السجن في وقت متأخر من يوم الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، مضيفةً أنه جرى إطلاق سراح الرهائن بعد عدة ساعات من المفاوضات. وصادرت قوات الأمن أسلحة نارية وقنابل يدوية.

وينتقد نشطاء حقوقيون حالة السجون في البرازيل، معللين ذلك بالقول إنها تكتظ بالسجناء وتسيطر عليها جزئيا عصابات إجرامية.

ويقبع خلف القضبان في سجون البرازيل ما يقرب من 663 ألف نزيل، في حين أنها لا تتسع سوى فقط لـ 403 ألف نزيل.