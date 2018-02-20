اتهام أبوين في إيطاليا بإجبار طفلتهما على ممارسة الدعارة

قالت شرطة منطقة صقلية الواقعة جنوب إيطاليا، اليوم الاثنين، إنه تم وضع أبوين قيد الإقامة الجبرية لإجبارهما ابنتهما التي تبلغ من العمر تسع سنوات على الدعارة.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن شرطة الدرك الوطني، التابعة لبلدة بارتينيكو الواقعة بالقرب من مقاطعة باليرمو، قولها إنه تم وضع أيضا رجُلين يبلغان من العمر 63 و 79 عاما قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطهما في هذه الجريمة من خلال دفعهما أموالا لوالدي الطفلة مقابل ممارسة الجنس معها.

وأشارت وكالة "أنسا" الإيطالية في تقريرها إلى أن والدي الطفلة في حالة فقر مدقع.

وأخبرت الطفلة ، التي نقلت إلى إحدى دور الرعاية، المحققين بأن عائلتها أخبرتها بأن العائلة ستحصل على مبلغ 5 يورو إذا قامت بتقبيل أحد هذين الرجلين وسوف تحصل على مبلغ يتراوح ما بين 25 إلى 30 يورو إذا فعلت "أشياء أخرى" مع هذين الرجلين.