قال قائد المنطقة المركزية الأمريكية، الفريق أول جوزيف فوتيل، إن مناورات النجم الساطع بين مصر والولايات المتحدة، من التدريبات العسكرية الهامة التي يتم من خلالها تبادل الخبرات لكلا الطرفين.

وأضاف «فوتيل»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، «سنسعد لإعادة إطلاق هذه التدريبات كما حدث في العام الماضي، وأن نواصل عليها في المستقبل»، معبرًا عن آماله بانعقاد النسخة المقبلة نهاية العام الجاري.

وتابع: «نقيم تدريبات متعددة الأطراف مع شركاء وأطراف آخرين من المنطقة ونحن نشجع ذلك»، لافتًا إلى ضرورة التركيز في التدريبات المقبلة على التهديدات التي يتشارك العالم أجمع في مواجهته مثل الإرهاب.