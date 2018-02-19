«بايدن» ينتقد «ترامب» بسبب عدم الاستعانة بمستشارين علميين

استغل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، خطابا أدلى به في تكساس؛ لينتقد الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب عدم الاهتمام بالعلم والبحث العلمي؛ وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وذكرت صحيفة «ديلي تكسان»، أن بايدن أدلى بهذه التعليقات في مدينة أوستن خلال الاجتماع السنوي لـ«الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم».

وقال بايدن: «ليس من المقبول ألا يكون لرئيسنا منذ عام حتى الآن مستشارون علميون». وأضاف: «نحتاج لتقدم العلوم والمحافظة على بقاء أمريكا في مقدمة هذه الحركة».

وأيد السياسي المولود في ولاية بنسلفانيا، خلال كلمته في مركز أوستن للمؤتمرات، تعزيز البحث العلمي فيما يتعلق بمرض السرطان. وكان نجله بو قد توفي عن عمر 46 عاما متأثرا بمرض سرطان المخ.

وأعرب بايدن عن أمله في مستقبل أفضل لمن يعانون من مرض السرطان. وأوضح: «أتطلع إلى اليوم الذي لا نضطر فيه للاختيار بين إبقائهم (مرضى السرطان) في المنزل أو توفير العلاج الشافي لهم».

وقال «بايدن»: «أتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه تحصين أبنائكم بلقاح ضد أنواع معينة من السرطان». وأشار إلى أن إدارة ترامب لم تبد التزاما إزاء البحث العلمي مثل إدارة سلفه باراك أوباما. وتابع: «إذا لم نضغط بشدة الآن، يمكن أن ينحدر كل شيء ويمضى بصورة عادية». وأضاف: «نحتاج مساعدتكم لتحدي هذا النظام».

كان ترامب قد عرض الأسبوع الماضي ميزانيته المقترحة للعام المالي 2019، والتي شملت خفضا بنسبة 21% لنفقات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ولكن الكونجرس مرر قانونا يبطل الميزانية قبل حتى تقديمها.