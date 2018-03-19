أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول فلاديمير بوتين على 76.63% من أصوات الناخبين وذلك بعد فرز 98.04% من أوراق الاقتراع، فيما بلغت نسبة الإقبال أكثر من 67%، بحسب موقع «روسيا اليوم».



وأكد نيكولاي بولاييف، نائب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية، أن أكثر من 54 مليونا وخمسمئة ألف من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية، مشيرًا إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليونا وستمئة ألف شخص.



ويلي الرئيس بوتين المرشح عن الحزب الشيوعي، بافل غرودينين، بـ11.84% من الأصوات، فيما حلّ زعيم الحزب الليبيرالي، فلاديمير جيرينوفسكي، ثالثا بحصوله على 5.7% من الأصوات.



واحتلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية"، كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.65%، وتجاوز منافسها الأقرب، المرشح عن حزب "يابولكو" الليبرالي، غريغوري يافلينسكي، عتبة 1% حاصلا على تأييد 1.03% من الناخبين حتى الآن، في حين استقر المرشح عن "حزب النمو"، بوريس تيتوف، على المركز السادس بـ0.75%، ليليه المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، ماكسيم سورايكين، الذي حصل على 0.68% ويختم سيرغي بابورين، المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" القائمة برقم 0.65%.