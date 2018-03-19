وجه الداعية السعودي، عائض القرني، الشكر للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب سجوده بعد إحرازه أي هدف لفريقه، قائلًا إن سجدة واحدة من «أبو مكة»، أفضل من ألف محاضرة.

وأضاف «القرني»، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»، الأحد: «نشكر كل من يمثل الإسلام تمثيلًا حسنًا من عالم أو أمير أو كاتب أو مهندس أو فنان».

واستطرد: «سجد لله في ملعب أجنبي ليقول إن العظمة والأولوهية والروبوبية والملك لله، وهذه رسالة عظيمة يمكن أفضل من مائة أو ألف محاضرة»، متابعًا: «نشكره ونقول له دمت علمًا».