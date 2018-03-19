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أردوغان: تركيا قد توسع العملية العسكرية في شمال سوريا إلى العراق

اسطنبول - د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:24 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:24 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، في أنقرة إن تركيا قد توسع عملياتها العسكرية ضد المتشددين الأكراد في مناطق أخرى بشمال سورية وشمال العراق.

وأشار أردوغان إلى أن هذه المناطق تشمل منبج وتل أبيض ومناطق أخرى في شمال شرق سوريا، حيث تقوم الولايات المتحدة بدوريات إلى جانب القوات الكردية السورية كجزء من الحرب ضد تنظيم "داعش" المتطرف.

وأوضح أردوغان أنه حذر الحكومة المركزية العراقية من أنه إذا لم تعالج قواتها حزب العمال الكردستاني المسلح، فإن أنقرة سترسل قواتها.

وأضاف اردوغان في إحدى الفعاليات القضائية في أنقرة "إذا لم تتمكنوا من حلها فسوف ندخل فجأة في إحدى الليالي إلى سنجار ونطهرها من حزب العمال الكردستاني أيضا".

يذكر أن سنجار كانت موقعا لمذابح مسلحي داعش لأقلية اليزيديين الدينية، في العراق قبل أن تطردهم القوات الكردية.


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