أعلنت حكومة بنجلاديش اليوم الإثنين، أن جثامين 23 شخصا من مواطنيها، والتي انتشلت من حطام الطائرة المنكوبة في نيبال الأسبوع الماضي، وصلت إلى دكا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن رحلة جوية خاصة تابعة لشركة "بيمان بنجلاديش آيرلاينز" المملوكة للدولة هبطت في مطار حضرة شاه جلال الدولي وعلى متنها جثامين 23 من إجمالي 26 بنجاليا لقوا حتفهم في الحادث.

وكان وزير الطيران المدني والسياحة، شاه جهان كمال، في انتظار الجثامين في المطار.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "يو.إس. بانجلا" من بنجلاديش تحمل 71 شخصا على متنها تحطمت واحترقت عند الهبوط في مطار "تريبهوفان" الدولي في كاتماندو يوم 12 مارس، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل.

وتم الوقوف دقيقة من الصمت قبل توجه مركبات مزودة بثلاجات إلى المطار لنقل الجثامين إلى استاد الجيش في دكا من أجل صلاة الجنازة.

ووضعت أكاليل الزهور على نعوش الضحايا نيابة عن الرئيس عبد الحميد ورئيسة الوزراء الشيخة حسينة.