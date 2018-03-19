ضبط 25 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخازن غير مرخصة في المنيا

تمكنت حملة تموينية بالمنيا، من ضبط 25 طن مواد غذائية فاسدة، بمخازن غير مرخصة.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد سراج الكومي، رئيس مباحث التموين، بضبط "عادل .س.ذ"، 37 عاما، صاحب معمل ألبان بدون ترخيص؛ لحيازته سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم ضبط 17500 طن ملح طعام مجهول المصدر، وأكثر من 8 أطنان جبنة بيضاء مجهولة المصدر.

كما تم ضبط "جمعة .إ.ع"، 39 عاما، صاحب مخزن زيوت سيارات، لحيازته وتجميعه كمية من بنزين 80 بقصد بيعها بالسوق السوداء، فقد تم ضبط 260 لتر بنزين 80، و"أشرف .م.إ"، 38 عاما، صاحب مخزن سلع غذائية، لحيازته وتجميعه كمية من السلع المخصص توزيعها على البطاقات التموينية بقصد بيعها بالسوق السوداء، فقد تم ضبط 200 كيلو أرز مخصص توزيعه على البطاقات التموينية الذكية.