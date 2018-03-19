استجاب خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، للعديد من تعليقات المتابعين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لسؤاله عن الحالة التي يمر بها نادي الزمالك في الوقت الحالي.

وقال وزير الرياضة، في تعليق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "على فكرة أنا زملكاوي من 54 سنة، وأكثر منك بكثير، واختارني العملاق حلمي زامورا عام 1976 للعب في الزمالك وكان حلم حياتي، ووالدي رحمه الله رفض لأنني كنت في كلية الهندسة، وأنصحك ألا تعلق إخفاق نادينا في النتائج على الدولة والظروف والحكام والكلام ده".

وأضاف وزير الرياضة: «من يصمم على النجاح والفوز عليه التخطيط الجيد والتدريب والكفاح وانتزاع الفوز لا يبحث عن شماعات يعلق عليها إخفاقه».