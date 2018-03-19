«كابيتال جروب» العقارية تخطط للاستحواذ على أراضٍ فى البحر الأحمر والساحل الشمالى و6 أكتوبر

تخطط شركة «كابيتال جروب بروبرتيز» للتوسع فى السوق المصرية عبر الاستحواذ على أراضٍ فى البحر الأحمر والساحل الشمالى والسادس من أكتوبر، وفقا لأمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بالشركة.
وقال حسين: إن الشركة التى تتوزع ملكيتها مناصفة بين «أبوظبى كابيتال جروب» و«العين القابضة»، ضخت استثمارات مباشرة بقيمة 300 مليون دولار فى مصر، وبلغت قيمة تعاقداتها مع شركات الإنشاءات نحو ٢ مليار جنيه لإنشاء ١٢١٣ وحدة سكنية مع شركات أبرزها «حسن علام» و«درة جروب».
وتابع: «من المتوقع الوصول بحجم تعاقدات الشركة إلى ٥ مليارات جنيه فى عام ٢٠١٨».
وتأسست كابيتال جروب عام ٢٠١٥ بغرض إقامة مشروع «البروج» بمنطقة الشروق بين طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوى على مساحة 1200 فدان.
وقال حسنين: إن نجاح مشروع البروج دفع مجلس إدارة الشركة فى أبوظبى إلى الموافقة على خطة التوسع فى مصر.
وأضاف أن شركته سددت كامل مستحقات الدولة قبل موعد استحقاقها بعام.