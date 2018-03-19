«كابيتال جروب» العقارية تخطط للاستحواذ على أراضٍ فى البحر الأحمر والساحل الشمالى و6 أكتوبر

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تخطط شركة «كابيتال جروب بروبرتيز» للتوسع فى السوق المصرية عبر الاستحواذ على أراضٍ فى البحر الأحمر والساحل الشمالى والسادس من أكتوبر، وفقا لأمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بالشركة.

وقال حسين: إن الشركة التى تتوزع ملكيتها مناصفة بين «أبوظبى كابيتال جروب» و«العين القابضة»، ضخت استثمارات مباشرة بقيمة 300 مليون دولار فى مصر، وبلغت قيمة تعاقداتها مع شركات الإنشاءات نحو ٢ مليار جنيه لإنشاء ١٢١٣ وحدة سكنية مع شركات أبرزها «حسن علام» و«درة جروب».

وتابع: «من المتوقع الوصول بحجم تعاقدات الشركة إلى ٥ مليارات جنيه فى عام ٢٠١٨».

وتأسست كابيتال جروب عام ٢٠١٥ بغرض إقامة مشروع «البروج» بمنطقة الشروق بين طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوى على مساحة 1200 فدان.

وقال حسنين: إن نجاح مشروع البروج دفع مجلس إدارة الشركة فى أبوظبى إلى الموافقة على خطة التوسع فى مصر.

وأضاف أن شركته سددت كامل مستحقات الدولة قبل موعد استحقاقها بعام.