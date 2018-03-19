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فيديو.. حملة السيسي: الرئيس أشرف من أن يصنع مؤامرات لاستبعاد مرشحين

محمد بهاء أبو شقة المتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد بهاء أبو شقة المتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي
معاذ حجازي
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 1:46 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 1:46 ص
قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأخير أشرف بكثير من أن يصنع «مؤامرات لاستبعاد أشخاص بعينها من الترشح للرئاسة».

وانفعل «أبو شقة»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، قائلًا: «على المستوى الديني والأخلاقي والإنساني هو أشرف بكثير من استبعاد أحد أو منعه، أخلاقياته وكرامته لا تسمح له بذلك، هذا الذي يجب أن تعرفوه عن هذا الرجل».

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقبل هذه الأمور على المستوى الإنساني، كما أنه لا يقبل منصب رئيس الجمهورية بإرادة مزيفة، أو من خلال استبعاد آخرين لأنهم كانو سيفوزون بهذا المنصب، معقبًا: «هو لا يقبلها على نفسه كما أننا نرفض المشاركة في ذلك».

وأوضح أن الهدف من الأقوال التي تتردد في هذا الشأن هو التشكيك في سلامة العملية الانتخابية بأي شكل، متابعًا: «طالما انتبهنا لذلك لا نخاف لأننا نعرف هدفهم، يقولون إن الإدارة المصرية كانت خائفة من س أو ص أو ع فتم إبعادهم عن العملية الانتخابية، طالما لا يوجد دليل لا بد أن تصمت».


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