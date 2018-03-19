«القوني»: المصريون في الكويت الأكثر مشاركة بالانتخابات على مستوى الخليج

قال السفير طارق القوني، سفير مصر في الكويت، إن المصريين في الكويت هم الأكثر مشاركة على مستوى دول الخليج في جميع الانتخابات المصرية السابقة.



وأضاف «القوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الأحد، أن المصريين شاركوا في التصويت بكثافة، لذلك اضطرت اللجنة الفرعية لمدة فترة الاقتراع للسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.



وأوضح: «أنه في حال جاء الوقت المقرر لإغلاق اللجان، وما زال هناك ناخبين متواجدين داخل حرم السفارة، يحق لرئيس اللجنة، مد فترة الاقتراع حتى انتهاء العدد المتواجد داخل الحرم، لكن لا يُسمح بدخول أي ناخبين جدد بعد الساعة التاسعة».



وأكد أن معظم المصريين بجميع أعمارهم وطوائفهم شاركوا في التصويت، لافتًا إلى أن نسب المشاركة على مدار الـ3 أيام المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج، كانت متقاربة.



وتابع أنه من الصعب المقارنة بين نسب التصويت في الانتخابات الحالية والسابقة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من إفراز أصوات الناخبين سيتم إعداد محضرًا بنتائج الفرز لإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات.



وواصل المصريون بالخارج، أمس الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث والأخير، حيث من المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.