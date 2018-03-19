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شيخ الأزهر يصل إلى القاهرة بعد جولة خارجية شملت البرتغال وموريتانيا

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 10:49 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 10:49 م

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الاثنين، إلى القاهرة، وذلك بعد جولة خارجية شملت البرتغال وموريتانيا.

وكان «الطيب» قد بدأ جولة خارجية، يوم الأربعاء، الماضي شملت البرتغال وموريتانيا، بصحبة وفد من قيادات الأزهر، ضم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار الأزهر لشئون الوافدين.

وتم خلال هذه الجولة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدولتين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات العلمية هناك.


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