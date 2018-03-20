وجه أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التحية للشعب المصري قيامه بثورة 30 يونيو 2013، متابعًا: «لولا خروج مصر في 30 يونيو، لوقعت كارثة كبرى في العالم العربي».

وقال «قذاف الدم»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، إن مصر تشكل ثلث العرب وتقع في قلب العالم العربي، داعيًا الشعب المصري لاستيعاب المؤامرات الكبرى التي تحاك من الخارج، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

واستطرد: «المعركة لا تتعلق بمجرد المشاركة في الاقتراع، إنما هي معركة وطنية بامتياز، للوقوف إلى جانب القوى التي استطاعت أن تنتشل مصر من المخططات ضدها، لذلك علينا جميعًا أن نقف بجانبها».

وأشار إلى استعادة مصر مكانتها خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي والعسكرية والسياسي، مسترسلًا: «بالنسبة لنا داخل ليبيا، ذلك يكفي لتأمين حدودنا، ونثمن دور مصر في الأزمة الليبية».