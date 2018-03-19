اتحاد الريشة الطائرة يطلب استضافة البطولة الافريقية للشباب

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أرسل مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، طلبا إلى الاتحاد الأفريقي تنظيم واستضافة بطولة إفريقيا للشباب فردى والتي من المنتظر اقامتها أبريل 2019.

حيث أرسل الاتحاد الافريقى دعوة لكل الدول الافريقية، من أجل التقدم بطلب لتنظيم البطولة.

وقد اتخذ مجلس إدارة الاتحاد قرارا بالإجماع على إرسال الطلب فى انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي.

يذكر أن مجلس الادارة تلقى دعوى من إحدى الشركات العالمية لحضور عدد من اللاعبين و اللاعبات ، لمعسكر تدريبي تنظمه الشركة لكافة المراحل السنية لتشيك خلال الفترة من 18 حتى25 أغسطس ومن المقرر أن يرسل مجلس الدعوة لكافة الأندية.