سفير مصر بواشنطن: المصريون بالخارج «عزفوا أجمل سيمفونية» في الانتخابات

قال ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المصريين بالخارج عزفوا أجمل سيمفونية بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف «رضا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، أن المصريين فاجأوا العالم كله بأداء راقي ومتحضر، معقبًا: «علمونا معنى الديمقراطية من خلال رسالة قوية جدًا في حب بلدهم من كل بقاع العالم».



وتابع أن الجالية المصرية في أمريكا لا تريد أن تترك السفارة، لأنهم اعتبروا المشاركة في الانتخابات بمثابة «فسحة» لهم ولأسرهم، موضحًا أن ذلك لم يحدث من قبل، لأن الطابع الرسمي كان يغلب على جميع الاستحقاقات السابقة.



ولفت إلى صعوبة التحرك في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك 5 مقرات انتخابية لتغطية 50 ولاية، كل واحدة منهم تعادل دولة، معقبًا: «لا زالت هناك ثلاث ساعات على غلق الصناديق وتنتهي الملحمة التي ستكون عيدًا قوميًا للمصريين في الخارج».



ويستمر تصويت المصريين في بعض السفارات المصرية في مختلف دول العالم لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية بالخارج، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، بينما تقام في الداخل خلال أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري.



بينما أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية في الساعة التاسعة من مساء الأحد بالتوقيت المحلى لكل دولة.