قال عمرو فهيم، مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق والمدرب المساعد بالجهاز الفني للدراويش، إنه زملكاوي كأسم فقط، خصوصًا وأن مسئولي الزمالك لم يطلبوا منه العمل في النادي خلال الفترات الماضية.

وأضاف في تصريحات إذاعية: عملت في نادي إنبي وحينما طلبني الاسماعيلي استأذنت من إدارة إنبي ورحلت للدراويش، مشيرًا حصلت مع الزمالك على الكثير من البطولات، لكن الزمالك لم يكرمني في كل المناسبات الماضية، ورغم ذلك أنا أحب النادي فأنا زملكاوي منذ الصغر.

وأشارا فهيم، إنه ينتمي لنادي الزمالك، لكنه عمله ورزقه حاليا في النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أنا زملكاوي، لكن حاليا عملي في الإسماعيلي، مشيرًا سأشجع الأهلي في مباراتيه مع الزمالك والمصري للفوز عليهم، من أجل تأمين المركز الثاني للإسماعيلي، حتى نشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وتحدث فهيم، عن محمد عواد، حارس الدراويش، قائلًا هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب في كأس العالم بروسيا، مشيرًا أن عواد حارس مميز ويقدم أداء جيد والجميع يشهد بذلك، مؤكدًا عواد لو كان حارسا للأهلي لكان هو حارس المنتخب في كأس العالم بروسيا.

وأوضح مدرب الإسماعيلي، إنه قلق من رحيل الرباعي محمد عواد وإبراهيم حسن ومحمود متولي وكالديرون، لاعبي الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مضيفًا لا أضمن بقاء هؤلاء اللاعبين في الصيف داخل الإسماعيلي، في ظل الانتقالات الحالية في الدوري المصري والأرقام الكبير التي نسمع عنها.

وأكمل: رئيس الإسماعيلي يبذل جهودا كبيرة لإبقاء اللاعبين ويسدد مستحقات الجميع في مواعيدها.