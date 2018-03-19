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منع وسائل الإعلام من تغطية جلسة محاكمة قاض ونائبين سابقين متهمين بالرشوة

كتب- مصطفى المنشاوي
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 3:18 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 3:18 م

منعت الدائرة 3 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى محمد عيسى، اليوم الاثنين، الصحفيين من تغطية أحداث محاكمة قاض وعضوي مجلس نواب سابقين في قضية رشوة.

وقال رئيس المحكمة إنها ستنظر الدعوى في جلسة سرية.

ووصل المتهمون الثلاثة في حراسة أمنية مشددة، وأمرت المحكمة بإيداعهم قفص الاتهام.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، تلقى المتهم الأول (القاضي) رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص. غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.


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