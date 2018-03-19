مؤتمر جماهيري لدعم «السيسي» في انتخابات الرئاسة بكفر الشيخ

نظمت إدارة محطة البحوث الزراعية بسخا بكفر الشيخ، الإثنين، بالتعاون مع حملة «كلنا معاك»، مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة، بقاعة الاجتماعات ألكبرى بالمحطة.

دعا د. علي أبو شوشة، الأمين العام للحملة بكفر الشيخ، الجماهير إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ لرد الجميل لمن أعاد هيبة مصر بين جميع دول العالم.

وتوقع د. طارق عمارة، الأمين العام للحملة بقطاع وسط الدلتا، أن يكون لمحافظة كفر الشيخ دور كبير في انتخابات الرئاسة المقبلة، وطالب أبناء الشعب المصري بالمشاركة في الانتخاب، ودعم الرئيس السيسي، لفترة ثانية.

من جانبه، أكد النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالمجلس، أن إنجازات الرئيس السيسي، تتحدث عن نفسها في كافة المجالات، ويجب دعمه لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات والتنمية.

حضر المؤتمر د. علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والأمين العام للحملة بالمحافظة، ود. الغمري الشوادفي، أمين تنظيم الحملة بكفرالشيخ، ود. طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الأمين العام للحملة بقطاع وسط الدلتا، والنائب اللواء شكري الجندي، عن دائرة مركز كفرالشيخ، ود. عادل طولان، خبير الثروة السمكية بمحطة البحوث، وجورج سمير، وعلاء العريان، وأشرف صحصاح، ممثلين عن بيت العائلة بكفرالشيخ، وممثلين عن الكنيسة والأزهر والأوقاف، والعديد من أعضاء هيئة التدريس بالبحوث ومسئولي الزراعة والاستزراع السمكي والمزارعين من أبناء المحافظة.