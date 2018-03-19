رئيس جامعة بني سويف يجتمع باتحاد الطلاب

اجتمع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مع اتحاد طلاب الكليات، وذلك بحضور الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

استمع رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، للمشكلات المطروحة، والتي تمثلت في أسعار الكتب الجامعية، وقاعات الدرس والمعامل في بعض الكليات، وعدم استيعابها للطلبة والتجهيزات الخاصة بها، وأيضا بالنسبة للأنشطة الطلابية في بعض الكليات، وعدم كفاية الموارد المالية لممارستها، والمشاركة الفعلية للقاعدة العريضة من الطلبة.

وأكد «حسن»، على المتابعة المستمرة لأبنائه الطلاب والاهتمام بحل كل المشاكل بما يتناسب مع الموارد المتاحة للجامعة، فبالنسبة لأسعار الكتب الجامعية فستكون الكتب الجامعية إلكترونية من العام المقبل في سيديهات مدمجة تطبيقا لقرارالمجلس الأعلى للجامعات، وبما يضمن حقوق المؤلف، وكذلك التصحيح أيضا سيكون إلكتروني في جميع الكليات، والتي لم تطبقه بعد، وذلك لضمان الشفافية والسرعة، أما فيما يتعلق بقاعات الدرس والمعامل فسيتم استخدام القاعات والمعامل وتوزيعها بما يتناسب معها استيعاب كل الطلبة بالتنسيق بين الكليات وبعضها البعض بالأماكن والمعامل الموجودة والمتاحة في كل منها أما بالنسبة للأنشطة الطلابية والموارد الذاتية للكليات فتقوم الجامعة بدعم الكليات التي مورادها الذاتية ضعيفة مع التأكيد على ضرورة سداد الطلبة للمصروفات الدراسية التي هي جزء من موارد الجامعة.