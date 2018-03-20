المقاصة يلعب وديا مع المقاولون غدا استعدادا لمباراة انبي

قرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، خوض مباراة وديه عصر غدا الثلاثاء أمام فريق المقاولون العرب ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، استعدادا لمباراة انبى المؤجلة من الجولة ال 25 لمسابقة الدورى ،

وسيمنح الجهاز الفني للمقاصة ، الفرصة لمجموعة اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة النصر التي اقيمت عصر اليوم الاثنين ، والتي انتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف سجله أحمد عبد الظاهر ،

ويسعي طلعت يوسف لتجهيز البدلاء بدنيا وفنيا للاستفادة منهم خلال المباريات المقبلة للفريق بالدوري .

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأحيل مباراة انبي ، من الاسبوع 25 للدوري بسبب مشاركة المقاصة في تمهيدي دوري ابطال افريقيا.