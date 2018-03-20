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المقاصة يلعب وديا مع المقاولون غدا استعدادا لمباراة انبي

  أحمد عبدالقادر
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 11:13 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 11:13 م

 

قرر طلعت يوسف  المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، خوض مباراة وديه عصر غدا الثلاثاء أمام فريق المقاولون العرب  ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، استعدادا لمباراة انبى المؤجلة من الجولة ال 25 لمسابقة الدورى ،

وسيمنح الجهاز الفني  للمقاصة ، الفرصة  لمجموعة اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة النصر التي اقيمت عصر اليوم الاثنين ،  والتي انتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف سجله أحمد عبد الظاهر ،

ويسعي طلعت يوسف لتجهيز  البدلاء بدنيا وفنيا للاستفادة منهم خلال المباريات المقبلة للفريق بالدوري .

وكان اتحاد الكرة قد قرر  تأحيل مباراة انبي  ، من الاسبوع 25 للدوري بسبب مشاركة المقاصة في تمهيدي دوري ابطال افريقيا.


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