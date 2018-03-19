سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الليبية

أعلن أيمن بوراس، المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، اليوم الإثنين، ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بوراس، في ندوة أقامها في العاصمة التونسية، إنهم سيرحبون بكل النتائج، وسيكونون طرفا في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا وبأن برنامج سيف الإسلام يتمحور في إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار.

وأضاف بوراس أن سيف الإسلام حر طليق ويتمتع بكافة حقوقه المدنية، وأنه متواجد حاليا داخل الحدود الليبية ولم يغادرها.

وأكد أن سيف الإسلام سيخاطب خلال الأيام القادمة الليبيين بشكل مباشر للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة.

يذكر أنه تم الإفراج عن سيف الإسلام، الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر 2011، بموجب قانون للعفو الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.