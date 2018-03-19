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غدا.. مؤتمر لـ«المستلزمات الطبية» لمناقشة فصل نشاطها عن الأدوية

محمد عبده إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة
محمد عبده إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة
كتب - إسلام جابر:
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 12:10 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 12:10 م

قال محمد عبده إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستعقد مؤتمرا موسعا، غدا الثلاثاء؛ لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم القطاع، ومنها الكشف عن ما يروجه البعض بأن هناك عجزا في المستلزمات الطبية بالسوق خلال الأيام الجارية، وتأثير تلك الشائعات على المواطنين.

وأكد «عبده»، في بيان صحفي اليوم، أن الشعبة ستناقش -خلال المؤتمر- فصل نشاط المستلزمات الطبية عن الأدوية، موضحًا أن ذلك مطلب لجميع أعضاء الشعبة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تنتظر الشعبة قانون لفصل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة وكان له أثرا سلبيا على قطاع المستلزمات الطبية، خاصة وأن المستلزم الطبي سلعة هندسية وليست دواء.


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