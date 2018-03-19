الإثنين 19 مارس 2018 5:00 م القاهرة القاهرة 30.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

«إعلام المنيا» تحصد 3 مراكز أولى في مهرجان «الشروق»

المنيا- ماهر عبد الصبور
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 4:49 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 4:49 م

حصل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، على ثلاثة مراكز أولى في مهرجان الشروق الثالث، الذي نظمه المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق بدار الأوبر المصرية لابداعات طلاب كليات الإعلام وأقسامها على مستوى الجمهورية، بمشاركة نحو 26 جامعة مصرية وعربية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ومحمد فريد خميس، مؤسس الأكاديمية.

وقد جاءت مشاركة طلاب آداب إعلام، في المهرجان تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، فقد فاز الطلاب بالمراكز الأولى في مشروع انتهاك ضمن مشروعات البرامج التلفزيونية وفي إعلان "نقدر" ضمن مشروعات الإعلانات التلفزيونية، إلى جانب حصولهم على المركز الأول في مشروع "أخبار الجامعة" ضمن مشروعات الصحافة المقدمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك