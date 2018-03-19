«إعلام المنيا» تحصد 3 مراكز أولى في مهرجان «الشروق»

حصل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، على ثلاثة مراكز أولى في مهرجان الشروق الثالث، الذي نظمه المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق بدار الأوبر المصرية لابداعات طلاب كليات الإعلام وأقسامها على مستوى الجمهورية، بمشاركة نحو 26 جامعة مصرية وعربية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ومحمد فريد خميس، مؤسس الأكاديمية.

وقد جاءت مشاركة طلاب آداب إعلام، في المهرجان تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، فقد فاز الطلاب بالمراكز الأولى في مشروع انتهاك ضمن مشروعات البرامج التلفزيونية وفي إعلان "نقدر" ضمن مشروعات الإعلانات التلفزيونية، إلى جانب حصولهم على المركز الأول في مشروع "أخبار الجامعة" ضمن مشروعات الصحافة المقدمة.