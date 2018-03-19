الرئيس الألماني يهنئ بوتين على الفوز في الانتخابات

هنأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وفي الوقت نفسه شكا شتاينماير من فقدان الثقة والتباعد بين ألمانيا وروسيا.

وكتب الرئيس الألماني في خطاب تهنئة لبوتين اليوم الاثنين: "آمل وأتمنى النجاح في التصدي للتباعد في قارتنا وبين المواطنين في روسيا وألمانيا، وفي أن تستغل فترتك الجديدة في تحقيق ذلك. ولهذا الغرض يتعين علينا مواصلة الحوار في إطار مفعم بالثقة".

وذكر شتاينماير أن العلاقات الثنائية للبلدين وثيقة على نحو تقليدي وقائمة على أساس عريض وراسخ، مضيفا أن التعاون يعتبر دائما دعامة مهمة للمساعي الرامية إلى ترسيخ نظام سلام دائم في أوروبا، وكتب: "نحن بعيدون عن هذا الهدف اليوم على نحو مثير للقلق. انعدام الثقة والتسلح ومناخ الاضطراب يساهم في انعدام الاستقرار".

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا في وقت مبكر اليوم الاثنينK أن بوتين فاز بولاية رابعة بعد حصوله على 7ر76% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الانتهاء من فرز 99% من أصوات الناخبين.

ويهيمن بوتين 65 عاما على السياسات الروسية لستة أعوام أخرى. وظل بوتين في السلطة لما يقرب من عقدين ما بين رئيس ورئيس وزراء.