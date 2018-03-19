حرائق الغابات تدمر 70 منزلا في بلدة ساحلية بأستراليا

ضربت حرائق غابات بلدة ساحلية بجنوب شرق أستراليا، حيث أضرت بالعشرات من المنازل والمباني الأخرى.

وذكرت إدارة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز إنه يخشى أن يكون الدمار قد لحق بأكثر من 70 من المنازل والمباني الأخرى داخل وحول بلدة "تاثرا"، شرق بيجا، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

وكانت الحرائق قد اندلعت أمس الأحد، وأدى هبوب رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة لتأجيج الحرائق، التي أتت على أكثر من ألف هيكتار، وقطعت عدة كيلومترات قبل أن تصل إلى البلدة، التي يبلغ تعداد سكانها 1600 نسمة.

وكتبت إدارة الحرائق على صفحتها على موقع "تويتر" اليوم الإثنين: "في هذه المرحلة، يعتقد أن الدمار لحق بأكثر من 70 من المنازل والمباني الأخرى بسبب حرائق غابات تاثرا".

وقد انهارت أبراج الهواتف المحمولة وخطوط الكهرباء بالبلدة بسبب الحرائق، ما صعب من عملية التواصل، ولم يتضح بعد عدد الباقين بالبلدة ولكن لم ترد تقارير حول وجود مفقودين.

وساعد تحسن ظروف الطقس خلال الليل 150 من رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحرائق، التي مازالت خارج السيطرة.

وخفضت إدارة الحرائق من مستوى التهديد اليوم، وقد اضطر المئات من السكان لقضاء ليلتهم في مركز إجلاء في بيجا.