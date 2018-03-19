محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للكلى بمدرسة العائلة المقدسة

ثمن محافظ الدقهلية، أحمد الشعراوي، جهود وزارة الصحة، للتوعية بأمراض الكلي والكشف المبكر عنها والوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي، مشيرا إلى أهمية توعية المواطن بمواجهة مرضه والعلاج منه للحد من الاحتياج لعمليات زراعة الكلى.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، في الاحتفال باليوم العالمي للكلى، تحت عنوان «المرأة والوقاية من أمراض الكلى»، بمدرسة العائلة المقدسة للبنات بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة التركيز على المدارس لنشر الوعي؛ لأن الطفل في المرحلة الابتدائية خير سفير، وهو الأكثر تأثيرًا في الأسرة؛ لأنه سيصبح في المستقبل عنصر مؤثر بالمجتمع.

وتفقد المحافظ، العيادات المتنقلة للكشف المبكر عن أمراض الكلى، مشيدًا بالخدمة المتميزة المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، تفقد المحافظ، سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة، ووزع كتب ارشادية متعلقة بالمرور على جميع الطالبات، تحت عنوان «سلامة بابا وماما تهمنا.. خليك جرس إنذار ليهم»، وتحتوي على التعليمات المرورية التي يجب إتباعها أثناء القيادة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم بعض العروض الفنية المتنوعة من طالبات المدرسة.

حضر الاحتفال د. سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، وعلي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، جمال السعدي، رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، وسوسنه نبيل، مدير مدرسة العائلة المقدسة للبنات، ود. أسامه الشحات، رئيس قسم الكلى بمستشفى المنصورة العام.