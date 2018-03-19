ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة جرى تقديمه خلال منتدى المياه العالمي أن نصف سكان العالم يعانون من نقص المياه.

يذكر أن ما يربو على 10 آلاف خبير من 100 دولة سوف يناقشون في العاصمة البرازيلية موضوعات مثل تأثير التغير المناخي على الأنهار وإمدادات المياه في المناطق الحضرية وتمويل الإدارة المستدامة للمياه، وذلك في اجتماعاتهم التي تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وطبقا للتقرير سوف يتزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في "مناطق يحتمل تعرضها لشح المياه لمدة شهر على الأقل سنويا"، إلى ما يتراوح بين 4.8 و5.7 مليار شخص في عام 2050 وذلك من 3.6 مليار شخص في الوقت الحاضر.