مديرية أمن القاهرة تعلن نتائج القرعة العلنية للحج هذا العام

أجرت مديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، القرعة العلنية لإعلان أسماء الفائزين بنتيجة حج القرعة بالقاهرة هذا العام، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالعباسية، وبحضور اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ولفيف من قيادات وضباط المديرية.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة -خلال حفل إعلان نتيجة حج القرعة الذي نظمته مديرية أمن القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة في العباسية- أن عدد المتقدمين للحج هذا العام بلغ 22 ألفا و716 مواطنا، وضمت الحصة المخصصة لمديرية أمن القاهرة 3 آلاف و718 حاجا، فيما ضمت حصة المديرية بالنسبة لكبار السن 372 حاجا، ويتم اختيارهم من بين أكبر المتقدمين سنا.

وأكد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حرصت على تيسير كافة الأمور أمام المواطنين من المتقدمين لقرعة الحج، بدءا من تقديمهم لحج القرعة بأقسام الشرطة وحتى إعلان نتيجة الفائزين بالحج وإنهاء كافة الإجراءات لهم.

وأضاف مدير أمن القاهرة، أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، شدد على تقديم كافة التسهيلات والتيسير على حجاج بيت الله الحرام كافة الإجراءات حتى يعودوا إلى أرض الوطن بسلام، مشيرا إلى أنه يتم إجراء قرعة الحج بالحاسب الآلي لضمان الشفافية التامة وعدم تدخل العنصر البشري.