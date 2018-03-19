«القاهرة» توقف الحفر بجميع الشوارع المؤدية لمقار اللجان الانتخابية

قرر محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، وقف أعمال الحفر بالشوارع المؤدية والمحيطة بالمقار الانتخابية إلا في حالات الضرورة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة اعتباراً من يوم 23 مارس الجاري، مع تواجد كافة المسئولين في أماكنهم طوال فترة العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع المحافظ التنسيقي للاستعداد لتجهيز المقرات الانتخابية المحددة، اليوم، على استعداد المحافظة الكامل لاستقبال 7.4 مليون ناخب، هم عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة القادمة، الذين يشملهم 823 مركزا انتخابيا، يضم 44 لجنة عامة و1410 لجان فرعية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفر كافة الاحتياجات اللازمة لتيسير سبل أداء المواطنين لأصواتهم بكل يسر وسهولة، كما أنه تم إنشاء غرفة عمليات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال ومرتبطة بكافة مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة تكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لإتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

كما تم تكليف الأجهزة التنفيذية بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين، إلى جانب مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وأضاف المحافظ، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، مع التأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، حجرة لمبيت قوات التأمين، توافر طفايات الحريق، كشاف طوارئ.

وطالب المحافظ، بضرورة تجهيز معدات بكل منطقة لمواجهة أي عوائق بالطرق والشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية (لودر، قلاب، ونش، ماكينة إنارة، ضاغط هواء)، والتأكد من مراقبة المراكز الانتخابية بكاميرات المراقبة لرصد أي أحداث والتعامل معها فوراً بمعرفة الجهات الأمنية وإزالة كافة العبارات المسيئة من على الجدران.

ولفت المحافظ، إلى ضرورة تدبير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، كما قامت هيئة النقل العام بتوفير 100 أتوبيس لنقل قوات التأمين.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الشئون الصحية قامت بتم تحديد الفريق الطبي المشرف على جميع أماكن الانتخابات «إدارة الطوارئ وبنوك الدم، وأطقم الاشراف الطبي، والمستشفيات والمراكز الطبية»، كما تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات الحكومية طوال 24 ساعة لاستقبال حالات الإصابة خلال الانتخابات، وتم تحديد فريق طوارئ الانتشار السريع الخاص بتغطية الأحداث، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته لزوم خطة الطوارئ والاستقبال والعمليات كما تم رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات والرعاية العاجلة.

وشدد المحافظ بضرورة استمرار الحملة التي أطلقتها المحافظة لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم تحت شعار «خليك إيجابي.. انزل شارك»، مؤكدًا على أن دور المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر على إتمام وتجهيز المقرات والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين، هذه الحملة لا تتعارض مع فترة الصمت الانتخابي لأنها لا تدعو لمرشح بعينه.