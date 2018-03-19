قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها استعرضت خلال اجتماع الحكومة أمس، الملامح الرئيسية لخطط التنمية المستدامة، لافتة إلى عرضها خطة رباعية متوسطة المدى، وتفاصيل السنة الأولى منها 2019-2019.



وأضافت «السعيد»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنها تستهدف تحقيق معدل نمول يصل إلى 5.8% العام المقبل، والوصول إلى 7% نهاية الأربع سنوات.



وأوضحت أن المرتكزات الأساسية التي وُضع على أساسها هذه المستهدفات، تبدأ بدفع المشروعات المتعثرة، وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الموفرة لفرص العمل، والرائدة مثل الصناعات التحويلية، والتي لها تشابكات مع قطاعات أخرى مثل التشييد والبناء والتكنولوجيا والاتصالات.



وتابعت: «لقد راعينا البعد الاجتماعي، ووجهنا استثمارات تختلف مع التفاوتات الإقليمية الموجودة، لذلك المشروعات توجهت بشكل أكبر للمحافظات التي بها النسب الأعلى من البطالة والفقر والأمية».



وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة، أمس الأحد، بقر مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/2019، التي قد وافق عليها بنهاية الاجتماع؛ تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري.



