«تعليم السويس» يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

استضاف مركز شباب التوفيقية، الإثنين، احتفال مديرية التربية والتعليم بالسويس، باليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي يتم الإحتفال به في 21 مارس من كل عام.

بدأ الاحتفال بمشاركة سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، وأشرف السروى، مدير عام التعليم العام، بتنظيم مارثون جري بين أطفال المتلازمة وممارسة الألعاب المختلفة، بالتعاون مع إدارتى مركز شباب التوفيقية، ومركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكي.

قالت د. إيمان مصطفى، مدير إدارة التربية الخاصة بالسويس ومشرف عام الاحتفال، إن هذا اليوم يجتمع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون للمشاركة في الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعي العام وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون.

ووجه عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إدارة التربية الخاصة بتوجيه المزيد من الدعم والرعاية لهذه الفئة من الطلاب، وتلبية كفاية احتياجاتهم التعليمية والترفيهية.