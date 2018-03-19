الادعاء الإيطالي يصادر سفينة لإنقاذ المهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية

صادر الادعاء الإيطالي، يوم الأحد، سفينة لإنقاذ المهاجرين تابعة لمنظمة إغاثة إسبانية غير حكومة، وذلك بعد رفضها تسليم المهاجرين إلى السلطات الليبية.



وكانت السفينة التي تديرها منظمة (بروكتيفا أوبن آرمز) غير الحكومية، رست في ميناء بوزالو في صقلية يوم السبت، وكان على متنها 216 شخصًا.



وغرد رئيس المنظمة غير الحكومية، أوسكار كامبس، على صفحته على تويتر "إنهم يتهموننا بالارتباط الإجرامي والتحريض على الهجرة غير الشرعية لرفضنا تسليم النساء والأطفال إلى الليبيين".



يذكر أن منظمة (بروكتيفا أوبن آرمز) تقدت بشكوى يوم الجمعة، من أن إحدى وحدات خفر السواحل الليبية هددت "بإطلاق النار" على سفينتها ما لم تقم بتسليم النساء والأطفال الموجودين على متنها.



وقاومت المنظمة مطالب الليبيين، ثم اتهمت خفر السواحل الإيطالي بالمماطلة في منحها الإذن بالرسو في ميناء إيطالي.



وذكرت وكالة أنباء (أنسا) وصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطاليتان في وقت متأخر من يوم الأحد أن التهم جاءت من كارميلو زوكارو، رئيس الادعاء في مدينة كاتانيا الساحلية، الذي له تاريخ في التحقيق مع منظمات غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين.