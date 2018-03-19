شعث: أبلغنا واشنطن باستحالة فرض تطبيق ما تسمى «صفقة القرن» على الطرف الفلسطيني

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية والعلاقات الخارجية نبيل شعث إن القيادة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رؤساء الدول العربية ودول أوروبا أنه لا يمكن فرض تطبيق ما تسمى "صفقة القرن" على الطرف الفلسطيني.

وأضاف شعث في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، أن التسريبات حول تراجع واشنطن أو تأجيلها لإعلان ما يسمى صفقة القرن لمدة عام، يثبت الفرق بين ما تعلنه أمريكا وما تستطيع أن تفعله على الأرض.

وأكد شعث أن القيادة لن تستبعد الولايات المتحدة، ولكنها لن تقبل بوجودها إلا ضمن إطار دولي إلى جانب روسيا والصين والهند والدول الأوربية وغيرها من الدول التي باتت تشكل التوازن العالمي الجديد للقوى.

وكانت مواقع إسرائيلية ذكرت أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قرر تأجيل مبادرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يعرف "صفقة القرن" إلى أجل غير مسمى، وربما التأجيل يكون حتى العام المقبل 2019 أو 2020.

وأشارت إلى أن قرار التأجيل الأمريكي يأتي تحسبا لقرارات متعلقة بكوريا الشمالية وإيران، لافتة إلى أن هذه هي الرسالة الرئيسية التي ألقاها مبعوث ترامب جيسون جرينبلات في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أمام ممثلي الشرق الأوسط حول قطاع غزة.