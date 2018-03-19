«الإمارات»: السعودية تملأ المنطقة أملا وطموحا وتعمل لخير العرب

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، تحمل بعدًا عربيًا مهمًا، متابعًا: «ففي منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدا وبقوة من خلال حضور الأمير وموقع السعودية».

وأضاف «قرقاش»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الاثنين، «في زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية كرهان على محوّر العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه للاستعادة الموقع والدور»، واصفًا السعودية بأنها تملأ المنطقة أملًا وطموحًا وتعمل لخير العرب وعزّهم.

ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الثلاثاء، ولي العهدي السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي جاء إلى واشنطن في زيارة رسمية لمدة أسبوع، يزور خلالها عدة مدن أمريكية ويلتقي عددًا من الشركات والمؤسسات الكبرى.

تحمل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن بعدا عربيا مهما، ففي منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدا وبقوة من خلال حضور الأمير وموقع السعودية.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2018