لجنة الانتخابات الروسية تعلن إلغاء نتائج خمسة من مراكز الاقتراع

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ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أن نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، قد ألغيت في خمسة من مراكز الاقتراع بسبب التجاوزات.

وفي تعليقات نقلها الإعلام الرسمي ، قالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا إنه مع ذلك فإنه بشكل عام تراجع عدد التجاوزات المسجلة إلى النصف تقريبا مقارنة بالعدد المسجل في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفي اثنين من مراكز الاقتراع في منطقة داجستان جنوبي روسيا، تم تسجيل مشكلات في صناديق الاقتراع ،وفقا لما قالته بامفيلوفا للصحفيين.

وذكرت لجنة الانتخابات عبر تويتر أنه تم أيضا تسجيل حالة تصويت متكرر في مركز اقتراع بمدينة تيومين في سيبريا .

ويجري التحقيق بشأن تجاوزات في مركزي اقتراع بمنطقة كميروفو في سيبيريا، مع إلغاء نتائج التصويت بهما ،وفقا للجنة الانتخابات.

وسجل مراقبون روس مستقلون نحو ثلاثة آلاف تجاوز فيما يتعلق بانتخابات أمس.