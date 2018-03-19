فحص 29 ألف حالة فيروس «سي» حتى الآن بالقليوبية

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن عدد المترددين على الحملة القومية ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس «سي» منذ بدايتها بلغ حوالي 29 ألف متقدم، وعدد من استلم العلاج حتى اليوم بلغ 750 مريضا.

ووجه «عشماوي»، في بيان له اليوم، مديرية الشئون الصحية، بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه على جميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى، وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية، ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة

وأشار محافظ القليوبية إلى أن حملة القضاء على فيروس «سي» تستهدف الفئة العمرية من 18 عامًا فأكثر، وهي الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي، موضحا أن المحافظة أجرت جميع أعمال التنسيق بينها وبين وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

وأكد أن الحملة بدأت أعمالها يوم 24 فبراير الماضي بمدن بنها وشبين القناطر والخانكة وقليوب والخصوص وشبرا الخيمة (حي شرق وغرب)، وتتمركز عيادات الكشف بجوار مركز حميات بنها وبمستشفى شبين القناطر المركزي ومستشفى الخانكة المركزي ومستشفى قليوب المركزي ومستشفى ناصر العام؛ بهدف إجراء مسح طبي وسحب العينات لجميع المواطنين بالمجان.