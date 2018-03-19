مؤتمر شعبي لدعم «السيسي» في كوم أمبو

شارك الآلاف من أهالي مدينة كوم أمبو، الإثنين، في مؤتمر شعبي حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة، تحت رعاية نائب كوم أمبو، محمد سليم.

حضر بالمؤتمر، د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، والنواب مصطفى بكري، ياسين عبد الصبور، صلاح عفيفي، أحمد سعد درويش، وعامر الحناوي، ويوسف عبدالدايم.

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حازم وحاسم ويستحق منا كل الدعم خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الرئيس قضى على الفوضى

وأضاف «ننتخب الرئيس السيسي، لسببين أصبحنا دولة صاحبة قرار، والجيش المصري بعد تطويره ضمن أفضل 10 جيوش على مستوى العالم، بالإضافة لعودة الشرطة لمكانتها ومصداقيتها».

وطالب المصريين بالمشاركة الفعالة في الانتخابات ودعم الرئيس السيسي، لفترة رئاسية ثانية.