لجنة المسابقات السعودية تكشف سبب رفض تأجيل لقاء بكأس الملك

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أوضح نعيم البكر نائب رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم سبب رفض اللجنة طلب الأهلي بتأجيل موعد مباراته مع الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك من الجمعة إلى السبت.

وقال البكر: "الموعد المحدد كان باختيار الأهلي نفسه، وهناك عوامل أخرى تحول دون تأجيل المباراة، منها ضيق الوقت وحجوزات طاقم التحكيم ونقل تقنية الفيديو".

وتابع: "نجتمع بالأندية المشاركة في البطولة الآسيوية كل عام ونعطيهم حرية اختيار الموعد المناسب لمواجهات نصف نهائي كأس الملك وهذا ماحدث مع مسئولي الأهلي".

وأردف: "قبل أسبوع وصلنا طلب إدارة الأهلي بتأجيل مواجهة الفيصلي وتم رفض الطلب لأنها هي من اختارت الموعد السابق".

وكان الأهلي قد طلب تأجيل المباراة من أجل منح اللاعبين الدوليين العائدين من معسكر المنتخب فرصة المشاركة في المباراة.