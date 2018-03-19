الحكومة العراقية تفرج عن رواتب موظفى إقليم كردستان

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، دفع وزارة المالية الاتحادية رواتب جميع موظفى إقليم كردستان، بما فيهم قوات البشمركة.

وقال بيان للدائرة الإعلامية بالحكومة إن «وزارة المالية الاتحادية سلمت رواتب جميع موظفى إقليم كردستان ومن ضمنهم البشمركة، مع تأكيد استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها».

وأضاف البيان أن «وزارة المالية حولت 317 مليار دينار عراقى (267 مليون دولار) لوزارة المالية فى الإقليم»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، وعد بتسليم رواتب جميع موظفى إقليم كردستان، قبل حلول أعياد نوروز التى تبدأ غدا الأربعاء.

إلى ذلك، وصلت صباح أمس، أول رحلة طيران دولى إلى مطار أربيل بإقليم كردستان، وذلك بعد أيام من رفع حظر الطيران الدولى الذى كان مفروضا على الإقليم.

وذكرت شبكة «رووداو» الكردية أن طائرة قادمة من السعودية وصلت صباح أمس، ومن المقرر أن تقلع فى وقت لاحق عائدة بمجموعة من المعتمرين إلى السعودية.

ويعتبر تعليق الرواتب والرحلات الجوية الدولية إلى مطارى أربيل والسليمانية من الإجراءات التى ترتبت على استفتاء إقليم كردستان على الانفصال عن الحكومة الاتحادية فى سبتمبر الماضى.