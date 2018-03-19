سيارات «النقل البري» بالمحلة تجوب الشوارع لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جابت سيارات مزودة بمكبرات للصوت تابعة لنقابة السائقين والنقل البري بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، الشوارع والميادين لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة.

ووزع العاملين بنقابة السائقين، رايات وأعلام مصرية، على أنغام الأغاني الوطنية.

أكد إبراهيم قشطة، رئيس نقابة السائقين، أن كافة أعضاء النقابة من الجمعية العمومية أعلنوا تحديهم لأي دعوات مغرضة تحرض على مقاطعة الانتخابات، قائلا «كلنا أيد واحده لبناء بلدنا، وتحيا مصر».

كما أكد دعم جموع السائقين وقيادات النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية والمدن الجديدة وشبكات الطرق العملاقه تضع مصر على خطى التنمية بسواعد ابنائها من الشرفاء.