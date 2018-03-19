دفاع ريهام سعيد في قضية «خطف الأطفال»: حبسها خطر على حياة رضيعها

بدأت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي، نظر أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، والمنتج الفني ورئيس تحرير ومعدة ومصور و3 آخرين من فريق البرنامج، لاتهامها بـ«التحريض على خطف طفلين» بدائرة قسم شرطة السلام ثاني، في القضية رقم 225 لسنة 2018.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع، وانتدبت المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم الأول هشام عطية لعدم وجود دفاع معه.

وطالب دفاع المتهم الثاني بعرض موكله علي لمصلحة الطب الشرعي لبيان ما فيه من تعذيب لإكراهه على التوقيع على الاعتراف بالاتهامات.

كما طلب تفريغ حلقة البرنامج محل الاتهام مع فض أحراز القضية، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين مستندا على نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية.

وقال محامي ريهام إن حبس موكلته يعد خطراً جسيماً من يتحمله نتيجية حبسها على ذمة القضية، مشيرا إلى تقديمه ما يفيد أن نجلها طفل رضيع لا يتقبل أي غذاء صناعي وهو ما يعد خطراً على حياته.

وأضاف أن موكلته لها محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يوجد ما يمنع إخلاء سبيلها بما تراه المحكمة من ضمانات.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر مؤخرًا بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والإتجار في البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، عن أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.