«الوادي الجديد» تشهد عواصف ترابية وارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عواصف ترابية شديدة أدت إلى تراكم الرمال بالطرق السريعة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، كما تسببت العواصف الترابية في حجب الرؤية على الطرق السريعة في ظل أن المحافظة صحراوية والعواصف تتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطرق السريعة.

وفي المقابل، رفعت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية، بجانب التشديد والتواجد الأمني والمروري بالأكمنة الأمنية على الطرق؛ لتوجيه النصح للسائقين وتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات، والالتزام بالسرعات المقررة أثناء القيادة، والتوقف تمامًا في حال حجب الرؤية نتيجة العواصف.

وفي نفس السياق، رفعت المستشفيات ومرفق إسعاف الوادي الجديد حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث بالطرق السريعة أو كوارث نتيجة العواصف.