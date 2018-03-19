سهم «فيسبوك» يتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي في ست سنوات

انخفض سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الاثنين، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء يومي في نحو ست سنوات عقب أنباء عن أن شركة بحثية استغلت موقع التواصل الاجتماعي واخترقت حسابات وبيانات أكثر من خمسين مليون مستخدم بشكل غير قانوني.

وتراجع مؤشر "فيسبوك" بنحو 7.22% إلى 171 دولارا للسهم، متجه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة تداول منذ سبتمبر 2012.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية عن أن شركة Cambridge Analytica قد تمكنت من اختراق بيانات خمسين مليون مستخدم لـ"فيسبوك" عام 2016 دون إذن أثناء فاعليات الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وانتقد السياسيون الأمريكيون والبريطانيون إدارة شركة "فيسبوك" بسبب عدم تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية وصول شركة البيانات Cambridge Analytica، إلى معلومات حول عشرات الملايين من أعضاء الشبكة الاجتماعية بدون إذن صريح حول وقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأضافت الصحيفة أن الشركة البحثية استخدمت هذه البيانات الهائلة الخاصة بالمستخدمين للترويج لإعلانات ذات أغراض سياسية.

وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي تراجعا بنحو 1.55% إلى 24560 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز" 1.69% إلى 2705 نقطة، فيما جاء مؤشر "ناسداك المركب" الذي تسيطر التكنولوجيا على نشاط الشركات المدرجة به، كأكبر الخاسرين، حيث فقد ما يزيد عن 2.39% إلى 7302 نقطة.

ويبلغ رأس المال السوقي لـ"فيسبوك" نحو 537.67 مليار دولار.