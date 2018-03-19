«التعليم العالي» تتلقى تقريرا حول المؤتمر الثاني للمبادرات الطلابية بالجامعات

تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، تقريرًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرات الطلابية بالجامعات المصرية، والذي عقد تحت رعاية الوزير بجامعة المنصورة تحت عنوان: «التنمية المستدامة مصر 2030»، خلال الفترة من 11- 13 مارس الجاري.

وأوضح التقرير أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار دعم الشباب ليكونوا قادرين على المبادرة وحل المشكلات التي تواجه المجتمع واتخاذ القرارات من خلال رؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من المؤتمر هو توعية الطلاب بفكر وأهداف التنمية المستدامة طبقا لأجندة الدول الأعضاء للأمم المتحدة عام 2015، وإشراك شباب الجامعات المصرية في تحقيق رؤية مصر2030، وتشجيع الشباب على التفكير والإبداع والمبادرة بإيجاد حلول لمشكلات المجتمع دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجتها الخاصة، والعمل كحلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية.

وأضاف التقرير أن مجالات المبادرات اشتملت على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والتكنولوجيا والطاقة والبحث العلمي، والثقافة ومواجهة التطرف التعليمي والبيئي والصحي، والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار التقرير إلى مشاركة طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بهذا المؤتمر، حيث شارك طلاب من 21 جامعة حكومية، فضلاً عن مشاركة طلاب من جامعة النهضة، ومعهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

كما أشار التقرير إلى أنه على هامش المؤتمر، فقد عقدت العديد من الندوات الهامة في مجالات متعددة، وهي: «التنمية المستدامة مصر2030»، و«دور الثقافة في بناء السلام وخلق مجتمعات قوية»، و«دور المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة مصر 2030»، وقد حاضر خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين في مجالات التنمية والشخصيات العامة.